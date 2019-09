Stand: 01.09.2019 16:32 Uhr

Jacht vor Kühlungsborn gesunken: Segler vermisst

In der Ostsee vor Kühlungsborn ist am Sonntagnachmittag eine Segeljacht gekentert und gesunken. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV waren vermutlich zwei Menschen an Bord. Eine Person konnte gerettet werden.

Suche nach zweitem Segler

Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach der zweiten Person wird derzeit noch unter anderem mit einem Seenotkreuzer und einem Marinehubschrauber gesucht.

