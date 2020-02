Stand: 03.02.2020 18:04 Uhr

Seenplatte: Zwei Tage Warnstreik im Nahverkehr

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiter der Mecklenburgisch Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft (MVVG) für Dienstag und Mittwoch zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Schwerpunkt ist die Müritzregion. Auf den Betriebshöfen Waren, Röbel und Stavenhagen sollen fast alle Busse in den Depots bleiben, sagte ver.di-Landesstreikleiter Karl Heinz Pliete. Er rechnet damit, dass sich etwa 150 Busfahrer und -fahrerinnen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen werden.

Neubrandenburg und Neustrelitz nicht betroffen

Die Geschäftsführung des Busunternehmens hat sich mittlerweile auf Streiks ihrer Busfahrer eingestellt, sagt MVVG-Geschäftsführer Grahn. Sein Unternehmen versuche, zumindest die Hauptverbindungen von und nach Neubrandenburg aufrecht erhalten zu können. Als Fahrer kämen möglicherweise ehemalige Mitarbeiter und Führungskräfte zum Einsatz. Nicht vom Streik betroffen ist der Bereich Feldberg-Neustrelitz, inklusive des Stadtverkehrs von Neustrelitz. Auch der Stadtbusverkehr in Neubrandenburg soll normal laufen. Ebenso fährt bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern Greifswald alles nach Plan.

Warnstreiks vor zwei Wochen begonnen

Die Gewerkschaft setzt damit die Reihe von Warnstreiks fort, die sie vor mehr als zwei Wochen begonnen hat. In diesem Tarifkonflikt hatte die Arbeitgeberseite zuletzt ein Angebot vorgelegt, in dem sie 70 Euro mehr pro Monat für dieses Jahr und noch einmal monatlich 40 Euro mehr ab 2021 anbot - mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Das lehnte die Gewerkschaft ab. "Wir gehen davon aus, dass da noch etwas geht", hieß es von ver.di. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter für Bus- und Straßenbahnfahrer um 2,06 Euro pro Stunde und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Das würde in etwa einem Plus von 15 Prozent entsprechen. Die Verhandlungen für rund 1.900 Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern sollen am 17. Februar fortgesetzt werden.

