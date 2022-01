Stand: 22.01.2022 07:07 Uhr Seenplatte: Vorerst keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Nach vier Tagen in "gelb" beziehungsweise "orange" auf der risikogewichteten Karte des Landes ist die Corona-Warnampel für den Kreis Mecklenburgische Seenplatte am Freitag wieder auf "rot" gesprungen. Grund ist die auf über 15 Prozent gestiegene Auslastung der Intensivstationen in der Region. Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind damit zunächst nicht in Sicht. | 22.01.2022 07:06

