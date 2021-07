Stand: 21.07.2021 13:37 Uhr Seenplatte: Unbekannte plündern erneut Firmentransporter

An der Mecklenburgischen Seenplatte haben Unbekannte erneut Firmentransporter aufgebrochen und ausgeräumt. Laut Polizei wurden drei solcher Fahrzeuge einer Firma aus der Baubranche in Waren an der Müritz und ein Transporter in Neubrandenburg geplündert. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter nachts in Waren den Zaun auf und stahlen unter anderem Schweißgeräte, Hochdruckreiniger und Kabeltrommeln im Wert von mehreren zehntausend Euro. In Neubrandenburg wurde am Dienstag ein Firmenfahrzeug einer Windkraftfirma ausgeräumt. Den Schaden schätzte die Firma auf 20.000 Euro. | 21.07.2021 13:40