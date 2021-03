Seenplatte: Treten am Dienstag Lockerungen in Kraft? Stand: 08.03.2021 15:10 Uhr In Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Rostock ist wegen stabiler Inzidenzwerte unter 35 seit Montag wieder mehr möglich: Geschäfte sind wieder fast uneingeschränkt geöffnet, auch Schüler ab Klasse 7 haben wieder mehr Präsenzunterricht: Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte könnte am Dienstag nachziehen.

Liegt ein Kreis für sieben Tage stabil unter dem Inzidenzwert von 50, können weitreichende Lockerungen wie die Öffnung des Einzelhandels mit begrenzter Kundenzahl und Kontaktnachverfolgung sowie Präsenzunterricht für Schüler ab Klasse 7 umgesetzt werden. Auch der Kreis Mecklenburgische Seenplatte liegt seit einigen Tagen unterhalb dieser Marke.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Kaum Interesse an "Click & Meet" in Hamburg Trotz Lockerungen verzeichneten die Läden in der Innenstadt nur geringen Kundenzulauf. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Mehr Kultur, Sport und Freizeit möglich

Bleiben die Infektionszahlen auch weiterhin auf diesem niedrigen Nivau, veröffentlicht der Kreis eine Allgemeinverfügung, die am Dienstag in Kraft treten kann. Auch kulturelle Einrichtungen, Museen und die Innenbereiche von Tierparks und Zoos können dann ab Dienstag wieder besucht werden. Auch für den Sport im Freien würden Lockerungen greifen und mit bis zehn Personen möglich sein.

Bildungsministerium prüft Präsenzunterricht an Schulen

Fraglich ist auch noch die Situation der Schulen in der Seenplatte. Die Entscheidung zum Präsenzunterricht für Schüler ab Klasse 7 obliegt dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Vizelandrat Kai Seiferth hofft, dass nach Gesprächen, die der Kreis noch am Montag mit dem Bildungsministerium führen will, die Verordnung auch dahingehend novelliert wird.

Weitere Informationen Corona: Mit der Luca-App schneller aus dem Lockdown? Eine neue App, die im Norden bereits im Einsatz ist, soll bei der Kontaktnachverfolgung die Zettelwirtschaft ablösen. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.03.2021 | 14:00 Uhr