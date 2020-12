Stand: 18.12.2020 06:20 Uhr Seenplatte: Tourismuspreis geht nach Basedow

Der Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an die Mecklenburgische Seenplatte. Peter und Sabine Rothe erhalten die Auszeichnung für die nachhaltige Entwicklung des Dorfes Basedow bei Malchin. Die Rothes hätten dem denkmalgeschützten Örtchen Basedow neues Leben eingehaucht und damit einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raumes geleistet, heißt es in der Begründung des Landestourismusverbandes. | 18.12.2020 06:20