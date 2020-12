Seenplatte: Strengere Kontaktbeschränkungen gelten ab sofort Stand: 18.12.2020 06:00 Uhr Aufgrund der weiter hohen Corona-Infektionszahlen an der Mecklenburgischen Seenplatte hat sich der Landkreis für verschärfte Maßnahmen entschieden. Sie gelten von heute an.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sollen die Kontakte stark reduziert werden. Demnach dürfen sich von Freitag an Angehörige eines Hausstandes nur noch mit einer weiteren Person im öffentlichen und privaten Raum treffen. Ausgenommen von der neuen Regelung sind Kontakte in der Weihnachtszeit vom 24. bis 26. Dezember. Das teilte der Landkreis Donnerstagabend mit und begründete die Entscheidung mit dem aktuell hohen Inzidenzwert. Der wurde am Donnerstag mit 172,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angegeben. Vor einer Woche lag er noch unter 100.

Verschärfte Infektionslage in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern im Kreis Mecklenburgische Seenplatte werden immer mehr Covid19-Patienten behandelt. Im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg sind es momentan 34 auf der Corona-Station, am Montag waren es noch 25. Die Geschäftsführung sieht sich deshalb gezwungen Personal zu schonen. Denn die Personaldecke wird immer dünner. Elf Mitarbeiter der Intensivstation haben sich mit dem Coronavirus infiziert und sind in Quarantäne. Im ganzen Klinikum sind sogar 50 Mitarbeiter positiv getestet worden. Nicht zwingend notwendige Operationen werden verschoben.

