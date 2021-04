Stand: 06.04.2021 13:05 Uhr Seenplatte: Mehrere Museen schließen wegen Testpflicht

Das Agroneum in Alt Schwerin, das Schliemann-Museum in Ankershagen und das 3 Königinnen Palais in Mirow (alle Kreis Mecklenburgische Seenplatte) schließen bis auf Weiteres. Hintergrund ist die ab sofort auch für Museen und Ausstellungen geltende Pflicht zur Vorlage eines negativen Coronatests. Es müssten erst die nötigen Strukturen geschaffen werden, um die Testpflicht zu kontrollieren, hieß es vom Betreiber der Zeitreise der Museen gGmbh. | 06.04.2021 13:04