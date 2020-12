Stand: 12.12.2020 13:31 Uhr Seenplatte: Maskenpflicht und Alkoholverbot zum Schutz vor Corona

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat eine Allgemeinverfügung zum Ausschank von alkoholischen Getränken im Freien erlassen. Dieser ist von heute an ganztägig und im gesamten Kreisgebiet untersagt. Außerdem gilt ab sofort in Fußgängerzonen, in verkehrsberuhigten Bereichen, auf Markt- und Rathausplätzen und in allen Geschäftsstraßen jeweils in der Zeit von 7 bis 21 Uhr die Maskenpflicht. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hatte am Freitag für den Landkreis 47 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 103,8 pro 100.000 Einwohner. | 12.12.2020 13:30