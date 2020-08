Stand: 12.08.2020 10:17 Uhr

Seenplatte: Mängel an landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Die Autobahnpolizei in Altentreptow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat zwei Ackerschlepper aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten beim Kontrollieren eines Schleppers in Groß Dratow festgestellt, dass der Anhänger ohne Zulassung unterwegs war. Die Reifen waren zudem älter als 30 Jahre und stark porös. Außerdem war noch das alte DDR-Kennzeichen beginnend mit dem "C" für Neubrandenburg angebracht. Bei einem zweiten Schlepper in Neubrandenburg fehlte die Zulassung. Zudem war ein Radbolzen sichtbar gelöst. Die Polizei will nun weiterhin landwirtschaftliche Fahrzeuge kontrollieren. | 12.08.2020 10:17