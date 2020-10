Corona in der Seenplatte: Krankenhäuser und Schulen betroffen Stand: 12.10.2020 16:40 Uhr Im Krankenhaus in Malchin sind aktuell acht Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Drei von ihnen sind Patienten. Bis Ende der Woche finden nur noch lebensnotwendige Operationen statt.

Die infizierten Patienten wurden in einem extra eingerichteten Isolierbereich im Neubrandenburger Krankenhaus untergebracht. Die infizierten Mitarbeiter sind in Quarantäne. Ende der Woche wird erneut getestet. Bis dahin finden nur lebensnotwenige Operationen statt. Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg hat für die Kliniken in Neubrandenburg, Malchin und Altentreptow ein Besuchsstopp verhängt. Auch das DRK-Krankenhaus in Neustrelitz hat die Besuchersperre verschärft. Nur noch schwerstkranke Menschen dürfen Besuch erhalten.

Testreihe am Gymnasium Löcknitz abgeschlossen

Währenddessen ist die Testreihe mit den rund 500 Schüler des deutsch-polnischen Gymnasiums in Löcknitz abgeschlossen. Es habe keine weiteren Infizierten gegeben, so ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. Insgesamt gab es an der Schule sieben Corona-Infektionen bei Schülern und Lehrern. In der Haff-Müritz-Region bleiben dennoch in dieser Woche das Gymnasium in Löcknitz und die Integrative Schule "Vier Tore" in Neubrandenburg geschlossen. In Stralsund bleibt ab Dienstag die Grundschule "Ferdinand von Schill" geschlossen. Eine Lehrerin hatte sich infiziert. Die 110 Schüler werden morgen getestet. Die 14 Erwachsenen wurden heute getestet.

