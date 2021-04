Seenplatte: Kitas schließen spätestens Dienstag Stand: 10.04.2021 06:40 Uhr Im Landkreises Mecklenburgische Seenplatte schließen spätestens Dienstag die Kindertageseinrichtungen. Grund ist die gestiegene Sieben-Tages-Inzidenz. Er liegt bei über 180.

Die Kindertageseinrichtungen im Kreis Mecklenburgische Seenplatte müssen aufgrund des hohen Sieben-Tage-Inzidenzwertes von kommender Woche an wieder schließen. Das heißt, dass es ab spätestens Dienstag in den Kitas, Krippen und Tagespflegeeinrichtungen nur noch eine Notbetreuung gibt. Und die darf nur in Anspruch genommen werden, wenn wenigstens ein Elternteil in der sogenannten kritischen Infrakstruktur arbeitet.

Inzidenzwert bei 182

Der Montag gilt als Übergangstag. Damit soll den Familien Zeit gegeben werden, die nötigen Unterlagen für die Notbetreuung beizubringen. Der Kreis bittet aber darum auch schon am Montag nur Kinder in die Einrichtungen zu bringen, für die es keine anderen Betreuungsmöglichkeiten gibt. Die Schließung von Kitas sei laut Landesverordnung vorgesehen, wenn die Inzidenz an zwei Tagen in Folge über 150 liegt, so eine Kreissprecherin. Das ist an der Seenplatte seit Freitag der Fall. Aktuell liegt der Wert bei knapp 182.

