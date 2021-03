Seenplatte: Heute treten Lockerungen in Kraft Stand: 09.03.2021 00:01 Uhr In Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Rostock ist wegen stabiler Inzidenzwerte unter 35 seit Montag wieder mehr möglich: Geschäfte sind wieder fast uneingeschränkt geöffnet, auch Schüler ab Klasse 7 haben wieder mehr Präsenzunterricht: Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte zieht heute nach.

Liegt ein Kreis für sieben Tage stabil unter dem Inzidenzwert von 50, können weitreichende Lockerungen wie die Öffnung des Einzelhandels mit begrenzter Kundenzahl und Kontaktnachverfolgung sowie Präsenzunterricht für Schüler ab Klasse 7 umgesetzt werden. Auch der Kreis Mecklenburgische Seenplatte liegt seit einigen Tagen unterhalb dieser Marke.

Mehr Einkäufe, Kultur, Sport und Freizeit möglich

Ab heute sollen deshalb wieder Einkäufe in allen Geschäften ohne Termin möglich sein, teilte der Landkreis am Montag mit. Auch Ausstellungen, Museen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen sowie Bibliotheken und Archive dürfen ohne Terminvereinbarung wieder besucht werden. Zudem sollen maximal zehn Menschen im Freien kontaktlos Sport treiben dürfen. Die genauen Regelungen veröffentlichte der Landkreis in einer Allgemeinverfügung auf seiner Website.

"Nun hoffen wir alle, dass wir diesen Stand der Infektionslage halten können. Denn sofern der Inzidenzwert in unserem Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen erneut über 50 steigen würde, wären wir gezwungen, diese Öffnungsschritte wieder rückgängig zu machen. Das sollten wir alle gemeinsam verhindern, und weiterhin sehr aufmerksam bleiben", wurde Vizelandrat Kai Seiferth zitiert.

Bildungsministerium prüft Präsenzunterricht an Schulen

Fraglich ist auch noch die Situation der Schulen in der Seenplatte. Die Entscheidung zum Präsenzunterricht für Schüler ab Klasse 7 obliegt dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Seiferth hofft, dass nach Gesprächen, die der Kreis noch am Montag mit dem Bildungsministerium führen will, die Verordnung auch dahingehend novelliert wird: "Das ist der nächste dringend notwendige Schritt in unser normales gesellschaftliches Leben."

