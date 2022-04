"Seele der Stadt" zerstört: Kulturhaus in Strasburg abgebrannt Stand: 14.04.2022 16:08 Uhr Die Kommune wollte das mehr als 100 Jahre alte Gebäude eigentlich gerade sanieren. Sie schätzt den Schaden auf rund 3,5 Millionen Euro. Inzwischen steht fest: Das Kulturhaus soll wieder aufgebaut werden. Beitrag anhören 1 Min

Ein Feuer hat das alte Kulturhaus in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zerstört. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am frühen Donnerstagmorgen aus und erfasste das gesamte Gebäude. "Beim Eintreffen der Feuerwehr um 3:31 Uhr stand der Dachstuhl schon zur Hälfte im Vollbrand", berichtete Einsatzleiter René Gosse bei NDR MV Live. Sofort seien weitere Kräfte angefordert worden. Trotz zügiger Löscharbeiten konnte das Kulturhaus aber nicht gerettet werden. Die Kommune, die das 1915 eröffnete Gebäude gerade sanieren wollte, schätzt den Schaden auf rund 3,5 Millionen Euro.

"Kulturhaus ist eigentlich Seele der Stadt"

Für Wehrführer Gosse ist der Brand ein großer Verlust: "Das Kulturhaus ist eigentlich die Seele der Stadt", sagte er bei NDR MV Live. Viele Strasburgerinnen und Strasburger hätten dort ihre Hochzeit gefeiert - genau wie er selbst. Dass das Gebäude nun abgebrannt ist, mache ihn fassungslos. Gegen Mittag war der Brandeinsatz abgeschlossen. Gosse zufolge würde das Kulturhaus nun nur noch abgesichert werden.

Kulturhaus soll wieder aufgebaut werden

Bereits fest steht, dass das abgebrannte Kulturhaus in Strasburg wieder aufgebaut werden soll. Laut Strasburgs Bürgermeisterin Heike Hammermeister-Friese (CDU) ist das bei einem spontan anberaumten Treffen zwischen Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD), Kultusministerin Bettina Martin (SPD) und dem stellvertretenden Landrat Vorpommern-Greifswald, Dietger Wille (CDU), beschlossen worden. Details stehen allerdings noch nicht fest. "Für die Strasburger ist wichtig, dass es ein Signal gibt, dass es weitergehen wird und dass man nicht vergessen wird", sagte Wille bei NDR MV Live. "Damit die Strasburger wieder einen Ort finden, an den sie ihr Herz hängen können", so Wille weiter.

Als Brandursache deutet laut Polizei vieles auf Brandstiftung hin. So habe man vor Ort Hinweise auf einen Einbruch sowie einen Kanister gefunden. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute von fünf Wehren vor Ort. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Das Kulturhaus wurde im Jahr 1915 ursprüngliche als Jugendheim eröffnet. Der ehemalige Turnsaal diente später als Festsaal und bot Platz für 600 Personen.

