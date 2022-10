Stand: 18.10.2022 11:08 Uhr Seekabel zwischen Hiddensee und Rügen repariert

Das im Februar beschädigte Seekabel der Deutschen Telekom zwischen Rügen und Hiddensee ist repariert und in der Nacht zum Dienstag wieder in Betrieb genommen worden. Es war bei Verlegearbeiten gekappt worden. Daraufhin konnten die Hiddenseer zweieinhalb Tage weder übers Festnetz noch mobil telefonieren oder Fernsehen gucken. Provisorisch hatte die Telekom daraufhin bei einem Energieversorger eine Glasfaserleitung angemietet. In den vergangenen Tagen wurde das zerhackte Kabel nun aus dem Bodden zwischen Hiddensee und Rügen gehoben und ein Ersatz-Glasfaserkabel eingesetzt.

