Stand: 26.06.2023 06:03 Uhr Seehafen Rostock: Frachtschiff kollidiert mit Anlegebrücke

Ein unter niederländischer Flagge fahrendes Frachtschiff ist am Sonntagabend im Rostocker Seehafen mit einer Anlegebrücke kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, sollte das Schiff gegen 18:55 Uhr an seinen Liegeplatz manövriert werden, als sich aus bislang noch ungeklärter Ursache die Hauptmaschine nicht mehr auf "Vorausfahrt" steuern ließ. Das Schiff stieß mit der Anlegebrücke zusammen und riss ein etwa 20 Meter langes Brückensegment aus Stahl ins Wasser. Der Schaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Am Schiff entstand nur ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

