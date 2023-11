Stand: 09.11.2023 14:31 Uhr Sechs Wochen vor Weihnachten: Unbekannte stehlen 30 Enten

Unbekannte haben von einem Grundstück in Carpin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) etwa 30 Mularden-Enten gestohlen. Die Tiere seien in der Nacht zum Mittwoch aus einem Freigehege nahe der Bundesstraße 198 entwendet worden, teilte die Polizei mit. Jedes Tier wiege zwei bis drei Kilo. Den Verkaufswert bezifferte die Polizei mit etwa 500 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Grundstücks beobachtet haben.

