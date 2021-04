Stand: 09.04.2021 08:34 Uhr Sechs Spielerinnen verlassen SSC Palmberg Schwerin

Großer personeller Umbruch beim Volleyball-Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin. Gleich mehrere Spielerinnen werden den deutschen Pokalsieger verlassen, so auch Gréta Szakmáry. Die Mannschaftsführerin des SSC verlässt Schwerin nach Informationen von NDR 1 Radio MV in Richtung Italien. Dorthin zieht es auch Marie Schölzel. „Durch unsere internationalen Auftritte in der Championsleague haben diese Spielerinnen auf sich aufmerksam gemacht“, so Geschäftsführer Michael Evers gegenüber NDR 1 Radio MV. Das zeigt übrigens auch, so Evers weiter, was für eine gute Arbeit in Schwerin geleistet wird. Der Verein wird sich personell, wie es aussieht, komplett neu orientieren. Insgesamt nämlich verlassen gleich sechs Spielerinnen den SSC, darunter auch die amerikanische Mittelblockerin Lauren Barfield. Über Neuzugänge gibt es seitens des Vereins noch keine offiziellen Angaben. Nach unseren Informationen allerdings sollen unter anderem zwei Spielerinnen vom Ligakonkurrenten SC Potsdam verpflichtet werden. | 09.04.2021 08:32