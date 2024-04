Stand: 14.04.2024 19:21 Uhr Seawolves unterliegen dem deutschen Meister Ulm

In der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves gegen Ulm verloren. Am Ende hieß es 71:96. Die Niederlage ist deutlich, enttäuscht aber haben die Seawolves nicht. Die Entscheidung viel erst mit Beginn des letzten Viertels. In der Schlussphase spielte der amtierende deutsche Meister einfach zu routiniert um den Sieg noch aus der Hand zu geben. Die Seawolves bleiben stark abstiegsgefährdet und müssen am kommenden Wochenende zum ersten von drei Auswärtsspielen in Folge bei den Baskets Würzburg antreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.04.2024 | 19:21 Uhr