Stand: 15.11.2023 05:28 Uhr Seawolves im Europapokal zu Gast in Finnland

Im Basketball-Europa-Pokal bestreiten die Rostock Seawolves am frühen Abend ihr letztes Auswärtsspiel der ersten Gruppenphase. Das Team von Trainer Christian Held ist zu Gast bei Karhu Basket in Finnland. Bisher haben die Seawolves im FIBA Europe Cup zu Hause zweimal gewonnen und auswärts zweimal verloren. Diese Serie soll nun enden. Rostock strebt beim finnischen Vize-Meister einen Sieg an und kann sich auch berechtigte Hoffnungen darauf machen, denn das Hinspiel wurde mit 28 Punkten Vorsprung gewonnen. Die Seawolves müssen ohne die verletzten Smith und Gloger antreten. Auch Amaize ist nicht dabei, da er kürzlich Vater geworden ist. Gelingt den Seawolves ein Erfolg, haben sie am letzten Spieltag gute Chancen auf den Gruppensieg und damit auf den sicheren Einzug in die nächste Europapokal-Runde.

