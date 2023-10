Stand: 30.10.2023 05:27 Uhr Seawolves besiegen Aufsteiger Tübingen nach Verlängerung

Die Rostock Seawolves haben sich vor eigenem Publikum erneut als nervenstark erwiesen und die erste Heimniederlage in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) gerade noch abwendet. Am Sonntag besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held den Aufsteiger Tigers Tübingen nach Verlängerung mit 108:103 (93:93/39:33). Schon bei der Heimpremiere gegen Heidelberg hatten die Seawolves das Spiel erst in der Overtime für sich entscheiden können. Bester Werfer der Mecklenburger war Derrick Alston mit 29 Punkten. Ergebnisse und Tabelle

