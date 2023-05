Stand: 03.05.2023 14:33 Uhr Seawolves-Center Mawugbe bester Verteidiger der Basketball-Bundesliga

Selom Mawugbe von den Rostock Seawolves ist als bester Defensivspieler der Basketball-Bundesliga ausgezeichnet worden. Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, entschied der 24-jährige US-Amerikaner die Wahl für sich. Die Trainer und Team-Kapitäne sowie die Sportdirektoren der 18 BBL-Clubs hatten an der Abstimmung teilgenommen. Der 2,08 Meter große Center führt unter anderem die Blockstatistik mit 67 abgewehrten Bällen an und hat mit bislang 208 Rebounds die zweitmeisten Bälle gefischt. Dazu gelangen ihm bisher 0,9 Steals pro Begegnung. | 03.05.2023 14:22

