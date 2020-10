Schwesig zu Einheit: "Stolz sein auf die letzten 30 Jahre" Stand: 03.10.2020 08:59 Uhr Heute vor 30 Jahren ist die DDR der Bundesrepublik beigetreten. Zum Tag der Deutschen Einheit sind auch in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Veranstaltungen geplant.

In der Landeshauptstadt gibt es am Mittag einen offiziellen Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater, danach öffnet auf dem Alten Garten zwischen Theater, Schloss und Museum der "Markt der Demokratie - 30 Jahre MV". Es stehen ein Dichterwettstreit, Graffiti-Kunst im Zeichen der Wiedervereinigung, ein Kinderchor, Live-Musik und ein Stadtrundgang zu Erinnerungsorten in Schwerin auf dem Programm.

Gedenk-Radtour entlang der ehemaligen Grenze

Neubrandenburg begeht den Feiertag mit einem Festkonzert in der Konzertkirche, anschließend blickt Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) auf 30 Jahre Deutsche Einheit zurück. In Schattin im Landkreis Nordwestmecklenburg startet am Vormittag eine Gedenk-Rad-Rundtour über eine Strecke von 30 Kilometern entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die Tour führt für 300 Teilnehmer über Utecht, den damaligen Grenzübergang Schlagsdorf, über das ehemalige Dorf Lenschow zurück nach Schattin.

Ministerpräsidentin würdigte Leistungen der Menschen

Mit einem kleinen Festakt hatte das Land bereits am Freitag an die deutsche Wiedervereinigung und die Gründung Mecklenburg-Vorpommerns vor 30 Jahren erinnert. Der Nordosten, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), sei heute ein beliebtes Land - zum Leben, Arbeiten und Urlaubmachen. "Wir können heute alle zusammen stolz sein auf die letzten 30 Jahre", betonte Schwesig am Freitag vor rund 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt in der Schweriner Sport- und Kongresshalle. Zur guten Bilanz gehöre die Verdreifachung des Bruttoinlandsprodukts seit 1990 und die Senkung der Arbeitslosenquote von ehemals fast 26 auf nun gut sieben Prozent. Doch sei das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ost und West noch nicht erreicht, was sich auch an ungleichen Löhnen und Renten zeige. Deren Angleichung bleibe weiter das Ziel. Die Weichen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes seien gestellt, betonte Schwesig. Neben traditionellen Branchen wie Tourismus und Schiffbau setze das Land einen strategischen Schwerpunkt bei der Gesundheitswirtschaft und erhoffe sich Impulse auch in der zukunftsträchtigen Wasserstoffwirtschaft.

Schwesig: "Ehrlich über das reden, was nicht funktioniert"

Mit Blick auf Meinungen von Bürgern im aktuellen ARD-Deutschlandtrend sagte Schwesig: "Wenn nur jeder Zweite mit der Demokratie zufrieden ist und Dreiviertel sagen, dass der soziale Zusammenhalt in der DDR besser war, ist das ein Zeichen dafür, dass man trotz dieser guten Werte von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demokratie und Reisefreiheit auch ehrlich darüber reden muss, was nicht funktioniert. Und ich glaube, dass viele schwierig finden, dass in unserer sozialen Marktwirtschaft oft der Markt, das Geld stärker eine Rolle spielt, als das Soziale."

Denkmal zur Erinnerung an friedliche Revolution

Am 16. Oktober will Mecklenburg-Vorpommern in Waren ein Denkmal zur friedlichen Revolution offiziell übergeben. Dort hatte es 1989 hierzulande die ersten Montagsdemonstrationen gegeben. Eine große Party soll mit Blick auf die Einschränkungen durch die Corona-Krise im kommenden Jahr nachgeholt werden.