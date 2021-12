Schwesig will Kontakte weiter einschränken Stand: 20.12.2021 13:07 Uhr Einen Tag vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Regeln hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig zusätzliche Kontaktbeschränkungen befürwortet.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geht offenbar davon aus, dass es landesweit weitere Kontaktbeschränkungen notwendig sind, um die Corona-Pandemie einzugrenzen. Sie erklärte auf Twitter, mit der Virus-Variante Omikron komme eine fünfte schwere Welle auch auf Mecklenburg-Vorpommern zu, es gehe darum, weitere Kontaktbeschränkungen umzusetzen . "Wir müssen die Sicherstellung der kritischen Infrastruktur vorbereiten“, so Schwesig.

Trifft fünfte Welle das medizinische Personal?

Schwesig teilt offenbar die Befürchtung, die auch der Corona-Expertenrat der Bundesregierung in seiner ersten Stellungnahme am Wochenende formuliert hat. Demnach könnte Omikron dafür sorgen, dass auch das medizinische Personal von vielen neuen Infektionsfällen betroffen sein könnte - Ärztinnen genauso wie Pfleger. Krankheitsbedingte Personalausfälle in den Krankenhäusern könnten die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zusätzlich gefährden. Auch Polizei und Feuerwehren müssten in der drohenden fünften Corona-Welle weiter funktionieren, warnte der Expertenrat, und forderte bundesweit abgestimmte Schritte.

Lauterbach: Kein Weihnachts-Lockdown

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat einen harten Lockdown vor Weihnachten allerdings ausgeschlossen. Sein Kabinettskollege und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kündigte hingegen an, dass es im neuen Jahr schärfere Maßnahmen geben wird, deutliche Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene.

