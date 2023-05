Stand: 16.05.2023 18:11 Uhr Schwesig will Finnland-Tag in Rostock ausrichten

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lädt im September zu einem Finnland-Tag nach Rostock. Sie kündigte bei ihrem Besuch in Helsinki an, dass bei dem deutsch-finnischen Wirtschaftsforum die wirtschaftlichen Kooperationen zwischen beiden Ländern vertieft werden könnten. Zum Abschluss ihres viertägigen Finnland-Besuchs wird Schwesig am Mittwoch Gast bei der Jahrestagung der Deutsch-Finnischen Außenhandelskammer sein. Dort wolle sie erneut für den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern werben, so Schwesig. Am Dienstag hatte sie der finnischen Europaministerin Tytti Tuppurainen eine verstärkte Zusammenarbeit im Ostseeraum - etwa beim Ausbau der erneuerbaren Energien - vorgeschlagen.

