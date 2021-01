Schwesig will Corona-Schutzmaßnahmen verlängern Stand: 19.01.2021 11:53 Uhr Heute fällt die Entscheidung, wie es mit den Corona-Maßnahmen in Deutschland weitergeht. Ministerpräsidentin Schwesig will die Bevölkerung mit FFP2-Masken besser schützen.

Um die Corona-Lage in Deutschland in den Griff zu bekommen, wird der Lockdown in Deutschland vermutlich verlängert. Auch über zusätzliche Regeln wollen Bund und Länder heute beraten. In Mecklenburg-Vorpommern sollen zusätzliche Einschränkungen vermieden werden.

Schwesig: Bund soll FFP2-Masken austeilen

Vor den Gesprächen sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dem NDR: "Klar ist, dass wir für Mecklenburg-Vorpommern weitere Schließungen, Herunterfahren von Produktionen in der Wirtschaft vermeiden wollen. Die wirtschaftliche Belastung, die Belastung am Arbeitsmarkt ist jetzt schon enorm." Die Bundesregierung solle FFP2-Masken für alle austeilen, forderte Schwesig. "Das ist ja schon gut gelaufen für die Risikopatienten - jetzt bräuchten wir FFP2-Masken für alle Menschen, damit wir uns stärker vor der Mutation schützen können."

Lockdown-Verlängerung bis Mitte Februar?

Laut der Beschlussvorlage des Bundes, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll der Lockdown bis zum 15. Februar verlängert werden. Außerdem sind Medienberichten zufolge eine nächtliche Ausgangssperre und eine FFP2-Maskenpflicht im Gespräch. Zudem gibt es Forderungen nach einer Homeoffice-Pflicht. Mittlerweile vom Tisch ist offenbar die ins Gespräch gebrachte Reduzierung des Bus- und Bahnverkehrs. Schulen und Kitas sollen dem Bericht zufolge weitgehend geschlossen bleiben.

