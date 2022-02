Stand: 22.02.2022 20:22 Uhr Schwesig verliert Rechtsstreit mit CDU-Abgeordneten

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat einen Rechtsstreit mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß vorerst verloren. Sie wollte ihm angeblich falsche Behauptungen über sie in Zusammenhang mit Nord Stream 2 verbieten lassen. Das Landgericht Hamburg entschied nach Angaben der "Legal Tribune Online" im Eilverfahren, Ploß habe vollkommen zulässig eine zugespitzte Meinung geäußert und sie keineswegs wörtlich zitiert. Ploß hatte in einer Talkshow Schwesig unterstellt, Völkerrechtsverletzungen würden sie nicht interessieren, solange die Pipeline in Betriebe komme. | 22.02.2022 20:22