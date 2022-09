Schwesig und Habeck besuchen Energiestandort Lubmin Stand: 19.09.2022 04:55 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) trifft sich mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im vorpommerschen Lubmin.

Bei dem Treffen soll es laut Staatskanzlei in Schwerin unter anderem um Pläne des Bundes zur Anlandung von Flüssigerdgas (LNG) an dem Energiestandort bei Greifswald gehen. Damit will die Bundesregierung unabhängig von russischem Gas werden.

Weitere Informationen Viertel Milliarde Euro für Energiesicherheit in MV Bund und Land geben viel Geld, damit Öl, Flüssiggas und Wasserstoff über Rostock und Lubmin importiert werden können. mehr

Standort für LNG-Umschlag

Der Energiekonzern RWE und das norwegische Unternehmen Stena-Power wollen Lubmin als Standort für den LNG-Umschlag ausbauen. Dazu sollen vor der Küste zwei Terminals entstehen, an denen das Flüssiggas von Tankschiffen in das bestehende Leitungsnetz eingespeist werden kann. Die Firma Deutsche Regas plant mit einem anderen Projekt, im Dezember dieses Jahres LNG in Lubmin anzulanden.

Piplines in Lubmin

Auch die Pipline-Infrastruktur und die bundesweite Verteilung von Gas werden Thema sein. In Lubmin treffen sich mehrere Gas-Pipelines. Das russische Erdgas aus der Ostsee-Pipeline wurde hier über verschiedene Trassen in andere Teile Deutschlands und Europas weitergeleitet. Inzwischen hat Russland die Gaslieferung eingestellt.

Vor gut zwei Wochen hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zusammen mit Schwesig Lubmin besucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.09.2022 | 06:00 Uhr