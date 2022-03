Schwesig riskiert keine Klage gegen CDU-Abgeordneten Ploß Stand: 07.03.2022 18:14 Uhr Jetzt soll Gras über die Sache wachsen: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verzichtet im Streit um angeblich falsche Aussagen des CDU-Politikers Christoph Ploß auf eine weitere Klage.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Das Risiko des erneuten Scheiterns galt offenbar als zu hoch: Schwesig war vor zwei Wochen vor dem Landgericht Hamburg mit einem Antrag auf Unterlassung gescheitert. Es ging um Aussagen von Ploß zu Schwesigs Haltung im Ukraine-Konflikt - getroffen noch vor dem Angriff Russlands. Ploß sagte Anfang Februar in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz", Schwesig würden Völkerrechtsverletzungen nicht interessieren, Hauptsache sei, die Pipeline Nord Stream 2 gehe in Betrieb.

Frist verstreichen lassen

Schwesig sah sich falsch wiedergegeben und wollte ihm die Aussagen verbieten lassen. Die Richter am Landgericht lehnten das mit Hinweis auf die freie Meinungsäußerung im hitzigen Umfeld einer Talk-Show jedoch ab. Schwesig akzeptiert diese Entscheidung. Sie legt nach Ablauf einer Zwei-Wochen-Frist keine Beschwerde beim Oberlandesgericht Hamburg ein. Ploß geht als Gewinner vom Platz. Aus Schwesigs Umfeld heißt es, man bleibe dabei, dass Ploß die Ministerpräsidentin falsch wiedergegeben habe. "Im Moment gibt es aber Wichtigeres", hieß es.

Prozess auf Kosten der Steuerzahler

Das Verfahren geriet in die Kritik, weil Schwesig mit der Kanzlei Nesselhauf renommierte Hamburger Anwälte gegen Ploß in die Spur schickte - auf Steuerzahler-Kosten. Wie teuer der Streit für die Landeskasse wird, ist noch unklar. In der "Welt am Sonntag" hatte Rechtsprofessor Arnd Diringer aus Ludwigsburg Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kostenübernahme angemeldet und den Verdacht der Untreue ins Spiel gebracht. Ein Regierungssprecher hatte die Belastung der Landeskasse zuvor damit begründet, dass Schwesig als Ministerpräsidentin und nicht als Privatperson gehandelt habe. Der Fall Ploß ist laut Regierungssprecher einmalig. "Es gibt keinen weiteren Fall, in dem die Ministerpräsidentin eine Unterlassungserklärung eingefordert hat."

