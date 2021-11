Schwesig ohne Verständis für Biontech-Begrenzung Stand: 21.11.2021 07:40 Uhr Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Spahn, den Biontech-Impfstoff für Hausärzte zu rationieren, stößt auch bei Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig auf Kritik.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihr Unverständnis geäußert über die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Drosselung der Auslieferung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer - damit mehr Moderna eingesetzt wird. "Wir müssen jetzt mal alle einen richtigen Schritt vorwärts gehen. Und das heißt für mich auch Biontech-Impfstoff nicht kontingentieren, sondern es sollte weiter vor Ort eine Freiheit geben, mit Biontech oder Moderna impfen zu können", sagte Schwesig am Sonnabend in Berlin.

Hausärzte befürchten Durcheinander

Die Hausärzte in Mecklenburg Vorpommern befürchten nach der Ankündigung am Freitag ein heilloses Durcheinander bei den Corona-Impfungen. Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbands, sprach im NDR Interview von einer organisatorischen Katastrophe, die auf die Hausärzte zukommen könnte. Er betonte, es gebe kein Problem mit dem Impfstoff von Moderna - er sei jedoch nicht für Schwangere und unter 30-Jährige empfohlen. Die Hausärzte erwarten, dass die Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums zurückgenommen wird. Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) unterstützt die Forderung.

Spahn verteidigt Deckelung bei Biontech-Bestellungen

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die viel kritisierte Begrenzung von Bestellmengen beim Corona-Impfstoff von Biontech verteidigt. "Ich weiß, dass diese kurzfristige Umstellung für viele engagierte Helferinnen und Helfer vor Ort in den Arztpraxen und Impfzentren viel zusätzlichen Stress bedeutet. Und das bedauere ich ausdrücklich", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur dpa. Die Nachfrage nach Biontech sei in den vergangenen zwei Wochen so stark gestiegen, dass sich das Lager sehr schnell leere. Er betonte aber, dass jeder, der sich impfen lassen will, einen guten, sicheren und wirksamen Impfstoff bekommt.

