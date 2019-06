Stand: 03.06.2019 15:45 Uhr

Schwesig lehnt SPD-Vorsitz ab

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Sie gehört der neuen Troika und damit dem SPD-Rettungsteam an: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig soll neben ihrer Kollegin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz und dem SPD-Chef in Hessen, Thorsten Schäfer-Gümbel, die SPD übergangsweise führen - möglichst aus der Krise. Anders als Finanzminister Olaf Scholz oder Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil winkt sie in der Frage einer Übergangs-Lösung für die SPD-Führung nicht ab, Schwesig macht aus "Verantwortung für die Partei" mit. Allerdings stellte Schwesig fast im gleichen Atemzug klar: Beim Parteitag im Dezember in Berlin werde sie nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren. Das gelte auch für die beiden anderen Mitglieder des Übergangstrios. "Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Schwesig und trat damit allen Spekulationen über ihre bundespolitischen Ambitionen entgegen.

Würdisch: Schwesig gute Kandidatin

In ihrem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern kommt Schwesigs Haltung gut an. SPD-Generalsekretär Julian Barlen ist erleichert. Er freue sich über das "klare Bekenntnis" zum Land, erklärte er. Thomas Würdisch, der Vorsitzende des Landesparteirats, des wichtigsten Gremiums zwischen den Parteitagen, hält Schwesig für eine gute Kandidatin auch des Übergangs. "Sie hat das Zeug dazu", sagt Würdisch. Für die Nordost-SPD sei es außerdem eine "große Ehre". Was die Frage über den SPD-Vorsitz angeht, da kann sich Würdisch auch eine Urwahl durch die Mitglieder vorstellen.

Schwesig möchte "sorgfältig überlegen"

Die Ministerpräsidentin hat sich in der Krise um die zurückgetretene Andrea Nahles betont zurückhaltend bis diplomatisch geäußert. "Wir brauchen jetzt keine vorschnellen Entscheidungen, sondern müssen sorgfältig überlegen, wie wir als Partei solidarisch und gemeinsam wieder Vertrauen zurückgewinnen können", sagte Schwesig vor der Entscheidung des Bundesvorstands für die Troika-Lösung. In der Sitzung hat sich Schwesig offenbar "breitschlagen" lassen von ihren Genossen - mit fliehenden Fahnen soll sie nicht in das Übergangstrio gegangen sein.

Bewusste Entscheidung für MV

Feuerwehreinsätze im Dienste der Partei ist Schwesig gewöhnt. Im April 2017 hat sie in Berlin nach knapp drei Jahren als Bundesfamilienministerin alles stehen und liegen gelassen, um in Mecklenburg-Vorpommern die Nachfolge des damals erkrankten Ministerpräsidenten Erwin Sellering zu übernehmen. Eigentlich standen Berliner Karrierepläne seitdem nicht mehr an, damals sagte sie ziemlich eindeutig. "Ich bin ganz bewusst zurückgekommen nach Mecklenburg-Vorpommern und freue mich auf das Amt. Darüber hinaus gibt es keine Pläne".

Kaum bundespolitische Macht

Dabei bleibt es offenbar, die Ministerpräsidentin konzentriert sich auf ihre Arbeit in Schwerin und peilt 2021 das Projekt "Wiederwahl" an: Schwesig hat ohnehin wenig Hausmacht in der Bundes-SPD. Mit gerade mal 3.000 Mitgliedern ist ihr Landesverband Mecklenburg-Vorpommern der kleinste in der SPD. Schwesig hat außerdem kein Bundestagsmandat, sie ist schon dadurch weniger vernetzt in der Fraktion oder in der Koalition. Zwei Bühnen zu bespielen - die bundespolitische in Berlin und die landespolitische in Schwerin - dürfte schwierig werden, auch angesichts der Mammut-Aufgabe, die SPD zu retten.

Landes-Opposition ist skeptisch

In Schwerin hat die Opposition schon vor Schwesigs Äußerungen Druck gemacht. Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg meint, beides - SPD-Vorsitz und Ministerpräsidentenamt - sei nicht zu schaffen. AfD-Landeschef Leif-Erik Holm erklärte, sollte Schwesig doch SPD-Chefin werden, müsste sie als Ministerpräsidentin zurücktreten. "Die Insolvenzverwaltung der SPD ist ein Vollzeitjob, da kann man nicht gleichzeitig ein Bundesland regieren."

Kokert sieht Landespolitik als Priorität

Besonnen reagiert Schwesigs Koalitionspartner: CDU-Fraktionschef Vincent Kokert sagte mit Blick auf Schwesigs Engagement in Berlin, er sei auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand, das habe dem Regierungsbündnis nicht geschadet. Er gehe davon aus, dass der alte Merksatz "Erst das Land, dann die Partei" immer noch gelte.

