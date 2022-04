Schwesig lässt Dialog mit Putins Russland fördern Stand: 20.04.2022 11:21 Uhr War doch nicht alles so gemeint mit der Kehrtwende in der Russland-Politik? Das Land will den deutsch-russischen Freundschaftsverein des ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering (SPD) weiter fördern.

von Stefan Ludmann NDR 1 Radio MV aktuell

Aus einem Schreiben des SPD-geführten Finanzministeriums an die Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geht hervor, dass dem Verein in diesem Jahr 350.000 Euro Landeshilfe ausgezahlt werden sollen. Das Schreiben stammt vom 28. März - mehr als vier Wochen nach dem Angriff auf die Ukraine. Es steht im Widerspruch zu den bis dahin formulierten Zielen der Ministerspräsidentin und ihrer rot-roten Landesregierung.

Kehrtwende in der russlandfreundlichen Politik der Landesregierung?

"Putin hat alle getäuscht" - hatte Schwesig (SPD) nach dem russischen Überfall erklärt. Als Konsequenz kündigte die Regierungschefin eine Kehrtwende ihrer bis dahin russlandfreundlichen Politik an. Im Fokus steht dabei weiter die umstrittene Klimastiftung des Landes, die mit Geld aus russischen Gas-Geschäften gefördert wird.

Insgesamt will Schwesig jetzt eine Art Schluss-Strich unter die Partnerschaft mit der russischen Seite ziehen. Das kündigte sie am 28. Februar via Twitter an. Es geht dabei nicht nur um die Auflösung der umstrittenen Klimastiftung. Die Russlandtage werden abgesagt, erklärte Schwesig, der Russland-Beauftragte des Landes in Moskau lässt seine Arbeit ruhen. Schwesig schrieb auch: "Der Verein deutsche-russische Partnerschaft wird gebeten, sich dem anzuschließen und seine Arbeit ebenfalls ruhen zu lassen."

Insgesamt 600.000 Euro aus "Strategiefonds"

Trotz dieser eindeutigen Aufforderung bewilligte das Finanzministerium genau einen Monat später die letzte Tranche der "Anschubfinanzierung", über die manche Vereine sich freuen würden. Insgesamt soll es 600.000 Euro für Sellerings Russland-Verein geben. Die Förderung kam auf Vorstoß der SPD-Fraktion zustande. Die Gelder stammen aus dem sogenannten "Strategiefonds", mit dem Projekte aus Haushaltsüberschüssen finanziert werden. Den Verein bezeichneten die Sozialdemokraten als "Leuchtturmprojekt der SPD MV".

Opposition fordert Stopp der Hilfen vom Land

Sellerings Verein gibt es seit 2019. Im Vorstand saß einige Zeit der Nord Stream 2-Sprecher Steffen Ebert. Er hat auch die umstrittene Klimastiftung mit vorangebracht, traf sich dafür auch mit Schwesig. Der Verein mit Sitz in der Schweriner Innenstadt war im vergangenen Jahr auch gleichzeitig Sitz der damals schon heftig umstrittenen Klimastiftung. Die Kooperation mit der Partnerregion St. Peterburg ist der Hauptzweck des Vereins. Für die Opposition ist die Förderung ein Unding. Die SPD plane offenbar schon für die Zeit nach dem Krieg, erklärte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Marc Reinhardt. Der Verein dürfe auf keinen Fall mehr Hilfe vom Land bekommen - das Geld müsse für humanitäre Hilfe an die Ukriane gehen. Eine Stellungnahme der Staatskanzlei liegt noch nicht vor.

