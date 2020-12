Schwesig kündigt schärfere Corona-Maßnahmen an

Stand: 09.12.2020 12:59 Uhr

Am Tag nach dem Kabinettsbeschluss über schärfere Corona-Schutzmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt, noch einen Schritt weitergehen zu wollen. Die Lockerungen über die Feiertage stehen offenbar in Frage.