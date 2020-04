Stand: 14.04.2020 18:03 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwesig für schrittweise Corona-Lockerungen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich am Tag vor den Bund-Länder-Beratungen für einzelne Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen ab kommender Woche ausgesprochen. "Wir sind offen dafür, wieder behutsam und Schritt und Schritt einzelne Dinge zu lockern und mit Begleitmaßnahmen zu schützen", sagte Schwesig am Dienstag nach Beratungen mit führenden Medizinern des Landes. Vorstellbar seien etwa größere Abstände und das Tragen von Mundschutz in bestimmten Situationen.

Das Erreichte nicht aufs Spiel setzen

Ihr sei wichtig, dass das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werde, so die SPD-Politikerin. Mecklenburg-Vorpommern weise bundesweit weiterhin die geringste Infektionsquote auf. "Ich bin zuversichtlich, dass wir weiter gesund durch die Krise kommen", sagte Schwesig.

Bund und Länder beraten Mittwoch, wie es weitergeht

Am Mittwoch wollen Bund und Länder über mögliche Lockerungen nach dem 19. April beraten. Schwesig würde es begrüßen, wenn es bundesweit einheitliche Lösungen gebe. In Mecklenburg-Vorpommern werde am Donnerstag im Kabinett über die weiteren Maßnahmen beraten. Anschließend werde ein konkreter Fahrplan vorgestellt.

Schwesig: Am 20. April wird nicht wieder alles öffnen

Den Vorschlag der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle/Saale, zunächst Grund- und Regionalschulen wieder zu öffnen, sieht Schwesig skeptisch. "Die Empfehlungen der Fachexperten sind sehr widersprüchlich." Man müsse behutsam vorgehen. Der Schutz der Bevölkerung habe oberste Priorität. Sicher sei jedoch, dass am 20. April nicht alles wieder geöffnet werde. "Es ist nicht möglich, dass alle Kinder wieder gleichzeitig in Kitas und Schulen gehen werden."

Wirtschaft in MV will schnelles Ende der Maßnahmen

In der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns wächst derweil die Hoffnung auf einen schnellen Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen. Tourismusvertreter und der Handel wollen, dass die Einschränkungen für ihre Branche größtenteils aufgehoben werden. Zum öffentlichen Leben und seiner Normalisierung gehörten auch Restaurants und Cafés, sagte DEHOGA-Präsident Lars Schwarz. Sie sollten unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder öffnen dürfen. Der Handelsverband Nord erklärte, die Lebensmittelgeschäfte hätten in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie die Hygienevorschriften einhalten können. Das könnten auch alle anderen Geschäfte gewährleisten - auch sie müssten öffnen dürfen.

Diskussion um mögliche Maskenpflicht

Für Diskussionen hatte Schwesig am Wochenende mit ihrer Forderung nach einer Maskenpflicht für die Bevölkerung gesorgt. Ihrer Meinung nach könne es eine schrittweise Rückkehr zum öffentlichen Leben nur mit zusätzlichen Maßnahmen geben. Später präzisierte Schwesig nach Kritik der oppositionellen Linken ihren Vorstoß: Solange es in der Corona-Epidemie keinen Impfstoff oder Medikamente gebe, gehe es um das Einhalten bestimmter Regeln. Dazu gehöre für sie auch das Tragen herkömmlicher Alltagsmasken, etwa beim Friseur oder im öffentlichen Nahverkehr.

