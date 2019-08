Stand: 09.08.2019 17:47 Uhr

Schwesig für Rot-Rot-Grün, wenn Inhalte stimmen

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungs- und SPD-Landeschefin Manuela Schwesig hat sich zur Diskussion um ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis auf Bundesebene geäußert. Es sei lange bekannt, dass die SPD ein solches Bündnis nicht ausschließe, wenn die Inhalte stimmten, sagte Schwesig am Freitag.

Schwesig verweist auf Zusammenarbeit in MV

Die Debatte wundere sie aber, so Schwesig, die derzeit auch eine der drei kommissarischen SPD-Bundesvorsitzenden ist. In Mecklenburg-Vorpommern hätten die SPD und die damalige PDS bereits einmal acht Jahre erfolgreich für das Land zusammengearbeitet. 1998 hatte die SPD im Nordosten, damals noch gegen massive Widerstände der Bundesspitze, die erste rot-rote Landesregierung mit der PDS gebildet. Schwesig verwies auch auf Bremen, wo gerade ein rot-rot-grünes Bündnis zustande gekommen ist - das erste in einem westdeutschen Bundesland.

Rot-Rot-Grün? Kahrs ist "erst mal sehr skeptisch" NDR Info - Aktuell - 09.08.2019 16:50 Uhr Autor/in: Busche, Caren Der konservative SPD-Flügel sieht Rot-Rot-Grün als Option nach der nächsten Bundestagswahl skeptisch. Johannes Kahrs äußerte auf NDR Info Bedenken wegen der Linken.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kritik von CDU und FDP

Neben der zweiten kommissarischen SPD-Vorsitzenden Malu Dreyer hatte auch Generalsekretär Lars Klingbeil ein Bündnis mit Grünen und Linken zur Option erklärt. Union und FDP kritisierten daraufhin das Liebäugeln der SPD mit einer solchen rot-rot-grünen Zusammenarbeit. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern sagte, ein Bündnis von SPD, Linken und Grünen auf Bundesebene wäre "ein Drama für unser Land", es würde Steuererhöhungen, Enteignungen und Gleichmacherei bedeuten. Während die Linke Überlegungen zu Rot-Rot-Grün begrüßte, hielten sich die Grünen bislang mit Reaktionen zurück.

Weitere Informationen Kipping erfreut über SPD-Debatte zu Rot-Rot-Grün Linken-Chefin Kipping sieht die Debatte in der SPD über rot-rot-grüne Bündnisse positiv. Es gebe viele Themen, bei denen man eine gemeinsame Haltung habe, sagte sie auf NDR Info. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.08.2019 | 18:00 Uhr