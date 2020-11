Stand: 22.11.2020 20:24 Uhr Schwesig erwartet Fortsetzung des November-Lockdowns

Ministerpräsidentin Schwesig hat die Bürger vor der am Mittwoch geplanten Runde mit Kanzlerin Merkel und den Länderchefs auf eine Fortsetzung des November-Lockdowns eingestellt. Das Infektionsgeschehen habe sich zwar beruhigt, deutschlandweit seien die Zahlen aber noch viel zu hoch. Erforderlich seien schärfere Regeln für so genannte Hotspots und Risikogebiete. Werde der Lockdown verlängert, müsse es Hilfen vom Bund für Wirtschaft und Kultur geben, so Schwesig. Über Weihnachten müssten die Schutzmaßnahmen aber gelockert werden. | 22.11.2020 20:24