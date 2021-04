Stand: 11.04.2021 07:09 Uhr Schwesig begrüßt bundesweit einheitliche Pandemie-Regelungen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich hinter Pläne für bundesweit einheitliche Regelungen in der Pandemie gestellt. Bestimmte Beschränkungen wie etwa Ausgangsbeschränkungen gehörten in ein Bundesgesetz, sagte die SPD-Politikerin den Sendern RTL und ntv. Schwesig forderte aber zugleich mehr Unterstützung vom Bund - etwa für die Gastronomie. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dürfe nicht nur vorschreiben, was verboten sei, sondern müsse auch sagen, wie sie helfe. Die Überbrückungshilfen reichten nicht mehr aus. | 11.04.2021 07:08