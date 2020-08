Stand: 10.08.2020 13:57 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwesig: Zuschüsse für Wohlfahrts-Verbände rechtens

Nach Ansicht von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sind die Fördergelder für die Wohlfahrtsverbände in Mecklenburg-Vorpommern stets auf starken rechtlichen Grundlagen gewährt worden. Das Sozialministerium habe immer die Steuerung in der Hand gehabt, auch wenn es zunächst keine Förderrichtlinien gegeben habe, Das sagte Schwesig am Montag als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags, der die Finanzierung der Wohlfahrtsverbände kritisch durchleuchten soll. Schwesig war 2008 bis 2013 Sozialministerin und damit politisch verantwortlich für die Fördergeldvergabe.

940 Millionen Euro für Sozialverbände

Wohlfahrtsverbände wie Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie und Deutsches Rotes Kreuz hätten, so Schwesig, beispielsweise für die Finanzierung der Schuldnerberatungen immer Anträge stellen müssen. Diese Gelder sind demnach nicht nach einem Verteilungsschlüssel vergeben worden, den die Verbände unter sich ausgemacht hatten, wie es in den vergangenen Jahren seitens des Landesrechnungshofs und der Landtagsopposition behauptet wurde. Insgesamt habe das Sozialministerium einen jährlichen Etat von 940 Millionen Euro gehabt. Die im Ausschuss umstrittene Förderung der Spitzenverbände habe nur knapp 3,5 Millionen Euro betragen, also weniger als ein Prozent.

Finanzskandal bei der AWO

Als weitere Zeuginnen hatte der Ausschuss Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD), die bis 2016 Sozialministerin war, sowie die amtierende Ministerin Stefanie Drese (SPD) geladen. Der Ausschuss untersucht seit 2017 die Landesförderung der Sozialverbände in den Jahren 2010 bis 2016, nachdem der Landesrechnungshof kritisiert hatte, dass die Spitzenverbände Zuschüsse untereinander nach einem selbst festgelegten Schlüssel aufgeteilt hatten. Parallel gab es einen Finanzskandal bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Kreisverband Müritz um überhöhte Gehälter und Postengeschacher. Auch dieser Skandal spielt in dem Untersuchungsausschuss immer wieder eine Rolle.

AWO: Seit 2017 arbeitet die PUA an Aufklärung 10.08.2020 19:30 Uhr Bei AWO Caritas und Co. herrsche finanzielles Chaos und kreative Buchführung. Jährlich bekämen sie rund 1 Millionen Euro vom Land - wohin das Geld fließe sei nicht nachvollziehbar.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.08.2020 | 12:00 Uhr