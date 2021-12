Schwesig: Weihnachten mit Vorsicht und Rücksicht Stand: 23.12.2021 18:45 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat an die Bürgerinnen und Bürger im Land appelliert, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen oder die Impfung aufzufrischen.

Die Regierungschefin sagte in ihrer Weihnachtsansprache, so bitter es sei, die Lage werde sich in den nächsten Wochen verschärfen, doch es könnten alle - trotz Corona - Weihnachten feiern. Mit Vorsicht und mit Rücksicht.

"Wir bereiten uns auf eine schwere Zeit vor."

Geimpft oder geboostert zu sein, sei der beste Schutz gegen die Omikron-Variante, sagte Ministerpräsidentin Schwesig. Ungeimpfte sollten sich über die Vorteile einer Impfung informieren. Es würden noch einmal schwere Wochen vor den Menschen liegen, so Schwesig. Daher sollten alle schon an Weihnachten vorsichtig sein, Kontakte einschränken und sich testen lassen. Schwesig sagte, es müsse verhindert werden, dass Krankenhäuser überlastet werden, und dass Müllabfuhr, Gesundheitswesen und Supermärkte einsatzfähig blieben.

"Wir bereiten uns auf eine schwere Zeit vor. Aber wir hoffen das Beste. Wir können Corona gemeinsam in den Griff kriegen."

In ihrer Ansprache dankte die Ministerpräsidentin all jenen, die in den vergangenen Monaten alles dafür getan hätten, Corona einzudämmen. Das Virus zu bekämpfen, bleibe die wichtigste und schwierigste Aufgabe der Landesregierung. Betroffene Unternehmen und ihre Beschäftigten würden weiter unterstützt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.12.2021 | 18:55 Uhr