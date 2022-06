Stand: 05.06.2022 15:28 Uhr Schwesig: Übergewinnsteuer sollte geprüft werden

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat in der Debatte um hohe Spritpreise von der Bundesregierung die dringende Prüfung einer möglichen Übergewinnsteuer gefordert. Mit einer solchen zusätzlichen Abgabe wollen einige Politiker der Ampelkoalition Mineralölkonzerne stärker besteuern. "Es ist nicht in Ordnung, wenn Konzerne mit Spekulationen in Krisen und Krieg Gewinne machen und die Bürgerinnen und Bürger die Belastung tragen müssen", so Schwesig. Deshalb sollte die Bundesregierung eine sogenannte Übergewinnsteuer dringend prüfen. | 05.06.2022 15:28

