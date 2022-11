Stand: 23.11.2022 08:49 Uhr Schwerins Volleyballerinnen in Suhl gefordert

In der Frauen-Volleyball-Bundesliga muss der SSC Palmberg Schwerin heute erneut auswärts antreten. Die Schwerinerinnen sind am Abend ab 18.30 Uhr zu Gast in Suhl. Für die Mecklenburgerinnen ist es inklusive des Pokal-Wettbewerbes das vierte Auswärtsspiel binnen zwei Wochen. Doch auch ohne die Reisestrapazen gilt Suhl als große Herausforderung für die Mecklenburgerinnen. "Wir wissen, es geht dort immer heiß her. Aber ich freue mich darauf", sagte Koslowski am Montag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.11.2022 | 09:00 Uhr