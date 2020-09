Stand: 17.09.2020 16:15 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schweriner erhalten Ingenieurpreis des Landes

Ein Schweriner Ingenieurbüro ist in diesem Jahr mit dem Ingenieurpreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Die Ingenieure haben gemeinsam mit Schweriner Architekten die Elefantenanlage im Augsburger Zoo geplant. Es ist ein holzverkleidetes Betongebäude mit Gründach und ahme die natürliche Umgebung der Elefanten sehr gut nach, heißt es in der Laudatio. Die 3.000 Euro, mit denen der Preis dotiert ist, sollen dem Zoo zugute kommen, so der Preisträger gegenüber NDR 1 Radio MV. Ingenieurkammer und Ingenieurrat haben außerdem das Projekt "DynAWind" von zwei Doktoranden der Universität Rostock gewürdigt sowie den Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde mit der aufwendig konstruierten Landstromanlage. | 17.09.2020 16:15