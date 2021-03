Stand: 31.03.2021 10:00 Uhr Schweriner Volleyballerinnen treffen auf Stuttgart

Am Abend steht für die Schweriner Bundesliga-Volleyballerinnen das zweite Halbfinalspiel in Stuttgart an. Nach dem ersten Sieg am vergangenen Wochenende hofft der SSC mit einem zweiten Erfolg in das Endspiel einzuziehen. Gelingt dem SSC ein weiterer Sieg, so ist der Finaleinzug perfekt. Sollte hingegen Stuttgart gewinnen, so würde schon morgen ein Entscheidungsspiel stattfinden, in dem der Finalteilnehmer ermittelt wird. | 31.03.2021 10:00