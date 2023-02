Stand: 08.02.2023 05:03 Uhr Schweriner Volleyballerinnen treffen auf Scandicci aus Italien

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben derzeit kaum eine Pause. Vergangenen Mittwoch das Play-Off-Hinspiel in Italien, am Sonnabend das Bundesliga-Top-Duell gegen Stuttgart und schon heute Abend sind sie erneut gefragt: im Europapokal-Rückspiel gegen das italienische Top-Team Scandicci aus Florenz. Trotz Niederlage in der Hinrunde hofft Trainer Felix Koslowski nun auf eine Überraschung: "Es kann sein, dass wir unser bestes Saisonspiel abliefern und dennoch 0:3 verlieren."

