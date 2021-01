Stand: 28.01.2021 07:24 Uhr Schweriner Volleyballerinnen erfolgreich

In der ersten Volleyball-Bundesliga haben die Schweriner Frauen einen klaren Heimsieg gefeiert. Gegen die Roten Raben Vilsbiburg setzte sich der SSC mit 3 zu 0 durch. In allen drei Sätzen war der SSC den Gästen aus Niederbayern überlegen. Grundlage dabei waren die starken, druckvollen Aufschläge der Schwerinerinnen. Nach der sechswöchigen Corona-Pause und den Niederlagen gegen Stuttgart und Dresden nähert sich der SSC insgesamt nun wieder der Bestform an. Im Angriffspiel überzeugten insbesondere Lina Alsmeier und die eingewechselte Hayley Spelman beim 3:0-Erfolg gegen den bisherigen Tabellennachbarn. Durch den klaren Sieg verbesserte sich der SSC auf den 3. Platz in der Bundesliga und bereitet sich nun auf die Champions-League-Spiele in der kommenden Woche vor. | 28.01.2021 07:20