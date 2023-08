Schweriner Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag der Klimastiftung ab Stand: 24.08.2023 06:02 Uhr Die umstrittene Stiftung Klima- und Umweltschutz hat im juristischen Tauziehen eine Niederlage erlitten. Das Verwaltungsgericht Schwerin lehnte einen Eilantrag der Stiftung gegen die Weitergabe der Daten ihrer Jahresabrechnung für 2022 ab.

Der Rechtsausschuss des Landtags will weitere Einblicke in die Geschäftstätigkeit der Klimastiftung und hatte dazu bereits im Juli von der Stiftung die Weitergabe ihrer für 2022 erstellten Jahresabrechnung gefordert. Die Abgeordneten wollen herausfinden, welche Mittel der Stiftung zur Fertigstellung von Nord Stream 2 verwendet wurden. Anfang August hat die Klimastiftung beim Verwaltungsgericht in Schwerin einen Eilantrag auf vorläufigen Rechtsschutz gegen die Weitergabe der Daten eingereicht. Diesen hat das Gericht nun abgelehnt.

Gericht: Rechte der Stiftung würden nicht verletzt

Das Verwaltungsgericht vertritt die Auffassung, dass die Weitergabe der Unterlagen die Stiftung nicht in ihren Rechten verletze. Es sei davon auszugehen, dass die Vorlage der Kontrolle der Regierung diene, so die Begründung der Richter. Außerdem habe die Stiftung eine Verletzung ihrer Rechte nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Der Beschluss des Verwaltungsgerichts ist nicht rechtskräftig, gegen ihn kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald eingelegt werden. Zwischen Ausschüssen des Landtags und dem Vorstand der Stiftung gibt es immer wieder Auseinandersetzung um die Herausgabe von Stiftungsunterlagen.

