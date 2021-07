Schweriner Tafel sammelt Spenden für Hochwasser-Opfer Die Schweriner Tafel will Spenden sammeln und damit den Hochwasser-Opfern in Wuppertal helfen.

Die Schweriner Tafel, die sonst regelmäßig vor allem Lebensmittel an Bedürftige in der Landeshauptstadt verteilt, will den Hochwasser-Opfern in Wuppertal helfen. Wuppertal ist Partnerstadt Schwerins. Für die Aktion stellen sich Mitarbeiterinnen und Helfer am Sonntag und am Montag jeweils von 10 bis 15 Uhr auf den Schweriner Markt. Gebraucht werden haltbare Lebensmittel in Konserven, Obst und Gemüse in Dosen oder Gläsern, aber auch haltbare Getränke. Am kommenden Mittwoch wollen Tafel-Mitarbeiter mit zwei Transportern nach Wuppertal fahren und die Lebensmittel verteilen.

Keine frischen Lebensmittel

Die Idee für die Spenden-Sammlung hatte der Chef der Schweriner Tafel, Peter Grosch. Ihn haben die Bilder von der Katastrophe im Westen Deutschlands sehr berührt. Er hofft, dass die Mitarbeiter mit zwei vollen Autos nach Wuppertal fahren können. Den Bedürftigen in Schwerin gehe nichts verloren, so Grosch, da ausschließlich haltbare und keine frischen Lebensmittel gesammelt und nach Wuppertal gebracht werden sollen.