Schweriner See: Suche nach vermisstem Segler Stand: 02.10.2020 14:18 Uhr Auf dem Schweriner Außensee wird nach einem vermissten Segler gesucht. Laut Wasserschutzpolizei war am Donnerstagnachmittag zwischen Wiligrad und der Insel Lieps ein leeres Segelboot entdeckt worden.

An Bord fanden Beamte der Wasserschutzpolizei einen Rucksack. Weil ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sofort Suchmaßnahmen eingeleitet. Ein Polizeihubschrauber, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hohen Viecheln und Bad Kleinen sowie der DLRG beteiligten sich an der Suche, bis sie am Abend wegen Dunkelheit abgebrochen wurde. Am Freitagmorgen wurde die Suche fortgesetzt. Bei dem Vermissten handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen 65-Jährigen, der am Donnerstagmorgen mit seinem Boot zum Angeln auf den See gefahren war.

