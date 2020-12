Stand: 16.12.2020 16:54 Uhr Schweriner See: Singschwan an Vogelgrippe verendet

Nach dem Fund eines mit Vogelgrippe infizierten Singschwans am Schweriner See hat der Landkreis Nordwestmecklenburg die Geflügelhalter weiter zu großer Vorsicht aufgefordert. Der Schwan wurde in Gallentin gefunden, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Es ist der dritte Nachweis in dem Landkreis nach einem tot gefundenen Brachvogel im Wismarer Hafen und einem ebenfalls tot gefundenen Höckerschwan in Rehna. | 16.12.2020 16:52