Schweriner Schloss: Engel und Kuppel werden restauriert Stand: 08.02.2024 06:42 Uhr Der Erzengel von der Kuppel des Schweriner Schlosses wird ab Donnerstag abgebaut. Laut Stadtverwaltung muss die Statue nach mehr als 30 Jahren restauriert werden.

Ein Kran mit einer Hubhöhe von 60 Metern steht bereits vor dem Schloss in Schwerin. Er soll den Engel sanft zu Boden befördern. Neben dem Kran braucht es aber auch Bergsteiger. Sie werden die Verschraubungen an der Statue lösen. Anschließend wird er in eine Werkstatt gebracht, um dort seinen neuen Glanz zubekommen.

Auch die Kuppel wird saniert

In einer Werkstatt wird er zunächst mit einem Laser gereinigt. Dann werden Risse verspachtelt und der Schutz vor Wind und Wetter erneuert. Am Ende gibt es noch eine neue Goldschicht. Bis der Engel wieder das Schloss ziert, bekommt auch die Kuppel eine Sanierung. Dafür wird sie vorübergehen eingerüstet. Im Sommer sollen alle Arbeiten fertig sein.

